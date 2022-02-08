Sincan Belediyesi zabıta ekipleri denetimde

Son günlerde raf etiketi ile kasa uyuşmazlığı ve stokçuluk artışlarına karşı Sincan zabıtası denetimlerini arttırdı. Marketleri mercek altına alan ekipler son kullanma tarihi geçmiş ürün olup olmadığını denetliyor.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerine yeni yılla birlikte hız kattı.

Vatandaşın sağlığını ve bütçesini korumak için sahada seferber olan zabıta ekipleri, marketler başta olmak çok sayıda işyerinde raflarda bulunan ürünlerin üzerlerinde etiket yönetmeliğine uygun etiket bulunup bulunmadığını kontrol etti. Yönetmeliğe uygun olmayan etiketler kaldırtılarak uygun etiketlenmesi yönünde esnaflara gerekli uyarılar yapıldı.

Market raflarındaki ürünleri inceleyen ekipler; tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu. Bunların yanında özellikle fahiş fiyat artışları ile alakalı sahada çalışma yürüten zabıta ekipleri bu çalışmalarda elde ettikleri verileri Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine iletiyor.

Ayrıca stokçuluk yapan, raf etiketi ve kasa uyuşmazlıkları bulunan işletmelere de tutanak tutularak gerekli uyarılar yapıldı.

Ekipler hem esnafların hem de vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerine düzenli olarak devam edeceklerini vurguladı.