  • BIST 2.007,14
  • Altın 788.92482
  • Dolar 13.5584
  • Euro 15.4851
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 4 °C
»

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri denetimde

Son günlerde raf etiketi ile kasa uyuşmazlığı ve stokçuluk artışlarına karşı Sincan zabıtası denetimlerini arttırdı. Marketleri mercek altına alan ekipler son kullanma tarihi geçmiş ürün olup olmadığını denetliyor.
Sincan Belediyesi zabıta ekipleri denetimde

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerine yeni yılla birlikte hız kattı.  

Vatandaşın sağlığını ve bütçesini korumak için sahada seferber olan zabıta ekipleri, marketler başta olmak çok sayıda işyerinde raflarda bulunan ürünlerin üzerlerinde etiket yönetmeliğine uygun etiket bulunup bulunmadığını kontrol etti. Yönetmeliğe uygun olmayan etiketler kaldırtılarak uygun etiketlenmesi yönünde esnaflara gerekli uyarılar yapıldı.

3-028.jpeg

Market raflarındaki ürünleri inceleyen ekipler; tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu. Bunların yanında özellikle fahiş fiyat artışları ile alakalı sahada çalışma yürüten zabıta ekipleri bu çalışmalarda elde ettikleri verileri Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine iletiyor. 

Ayrıca stokçuluk yapan, raf etiketi ve kasa uyuşmazlıkları bulunan işletmelere de tutanak tutularak gerekli uyarılar yapıldı. 

Ekipler hem esnafların hem de vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerine düzenli olarak devam edeceklerini vurguladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel gereksinimli bireylerle resim yaptılar09 Şubat 2022 Çarşamba 00:19
  • Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı08 Şubat 2022 Salı 12:43
  • Ankara'da sosyal yardım alan ailelere 3'üncü doğal gaz ödemesi yapıldı08 Şubat 2022 Salı 04:25
  • Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) 2 bin kişiyi iş sahibi yaptı08 Şubat 2022 Salı 03:22
  • Yeşilbayır Millet Kıraathanesi hizmete başladı08 Şubat 2022 Salı 02:23
  • Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri satranç turnuvası şampiyonu belli oldu08 Şubat 2022 Salı 01:20
  • Yenimahalle'de Manço'nun şarkıları yankılandı08 Şubat 2022 Salı 00:24
  • Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek desteği08 Şubat 2022 Salı 00:21
  • Anıtkabir'in nöbetçi askerleri07 Şubat 2022 Pazartesi 10:55
  • Cem Karaca ve Barış Manço şarkılarıyla anıldı07 Şubat 2022 Pazartesi 04:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti