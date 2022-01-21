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Sincan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

Sincan Belediyesi yarıyıl tatilinde dopdolu bir programla öğrencilerin yüzünü güldürecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili için bir dizi etkinlik düzenliyor.
Sincan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

Sincan Belediyesi yarıyıl tatilinde dopdolu bir programla öğrencilerin yüzünü güldürecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili için bir dizi etkinlik düzenliyor. Birbirinden renkli tiyatro ve animasyon gösterileriyle öğrenciler tatilin tadını çıkaracak. 

Kültür alanında yaptığı çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi, yarıyıl tatilinde de öğrencilere tiyatrodan atölyelere geniş bir içerik sunuyor. 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak etkinliklerle öğrencilerin tatili, şölen havasında geçecek. 

Ayrıca öğrenciler Matematik Müzesi, Dijital Platform, Dijital Dönüşüm Akademisi ve çeşitli atölye çalışmaları ile de yarıyıl tatilini renklendirebilecek. 

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TİYATRO GÖSTERİLERİ VE ANİMASYONLAR

    - 22 Ocak Cumartesi Saat: 14:00 ve 23 Ocak Pazar saat 13:00-15:00  Düşler Sahnesi oyunu

-    23 Ocak Pazar saat 18:00 ‘de büyükler için Aramızdaki Duvarlar Oyunu 

-    24-28 Ocak tarihleri ve 31 Ocak -4 Şubat tarihleri arasında saat 14:00’te Animasyon Programları

-    29 Ocak Cumartesi saat: 14:00 ve 30 Ocak Pazar saat 13:00-15:00’te Çalışkan Çocuklar Oyunu

-    5 Şubat Cumartesi saat: 14:00 ve 6 Şubat Pazar saat 13:00-15:00’te Minik Serçe Oyunu

-    6 Şubat Pazar günü saat 18:00’de büyükler için Damat Alayı oyunu sahnelenecektir. 

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