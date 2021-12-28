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Sincan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine 10 bin koli yardımı

Sincan Belediyesi 2021 yılı içinde 10 bin 200 gıda kolisi yardımı yaptı. 
Sincan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine 10 bin koli yardımı

İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün hazırladıkları yardım kolilerini ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen talepler doğrultusunda Sincan’da her haneye yardım götürüyor. 
Sadece aileleri değil esnafı da unutmayan Sincan Belediyesi, pandemi kapsamında esnafa 1700 koli yardımı, Covid-19 karantinasındaki vatandaşa 1100 koli olmak üzere toplam 1300 koli yardım yaparken, 2021 yılında 10200 gıda kolisi yardımı yaptı.

KİMLER GIDA YARDIMI ALABİLİR?

Geliri muhtaçlık sınırının altında olan, dar gelirli olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapılıyor.
Sincan Belediyesine e-devlet üzerinden veya dilekçeyle müracaat eden vatandaşlar başvuru tarihine göre sıraya konuluyor. Yapılan değerlendirmeler sonrasında da gıda yardım kolisi hanelere ulaştırılıyor.

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