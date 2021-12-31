Sincan Belediyesi'nden ücretsiz yabancı dil kursu imkanı

Sincan Belediyesi 9 yaş üzerindeki vatandaşlar için ücretsiz İngilizce ve Almanca öğrenmesi için eğitim başlatıyor. “Bir Dil Bir Hayat Projesi” kapsamında verilecek İngilizce ve Almanca dil kursu online olacak.