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Sincan Belediyesi'nden ücretsiz yabancı dil kursu imkanı

Sincan Belediyesi 9 yaş üzerindeki vatandaşlar için ücretsiz İngilizce ve Almanca öğrenmesi için eğitim başlatıyor. “Bir Dil Bir Hayat Projesi” kapsamında verilecek İngilizce ve Almanca dil kursu online olacak. 
Sincan Belediyesi'nden ücretsiz yabancı dil kursu imkanı

Çocukların ve gençlerin eğitimine büyük önem veren Sincan Belediyesinden yeni bir proje daha. Yabancı dil eğitimini teşvik etmek amacıyla Bir Dil Bir Hayat Sosyal Girişimcilik Derneği ve Sincan Belediyesi iş birliği ile ücretsiz A1 seviyesinde İngilizce ve Almanca kursları açılıyor. Kurslara 9 yaş üstündeki herkes başvuru yaparak katılabilecek.

4 hafta boyunca sürecek eğitimler için son başvuru tarihi 14 Ocak 2022. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar ulakbel.sincan.bel.tr adresinden başvuru yapabilirler. 

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