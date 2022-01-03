Sincan Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz dijital eğitim

Sincan Belediyesi, vatandaşları teknolojiyle buluşturarak dijital dünyadaki yolculuklarına destek oluyor.

Sincan Belediyesi tarafından “Dijital Dönüşüm Akademisi” ile E-ticaret, Robotik kodlama, oyun yazılımı, siber güvenlik gibi alanlarda verilen ücretsiz eğitimlerle hayaller gerçek oluyor.

Günümüzde mesleklerin ve ilgi alanlarının hızla dijitalleşmesinden yola çıkarak kurulan Dijital Dönüşüm Akademisi gençler kadar kadınların da ilgi odağı oldu. Özellikle ev hanımı olan kadınlar e-ticaret ve pazarlama eğitimlerine katılarak yeteneklerini kazanca dönüştürmeyi amaçlıyor.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN BURADAYIZ”

Dijital Dönüşüm Akademisine katılan kadın kursiyerler dijital dünyaya adım atarak kendilerini geliştirmek istediklerini belirtirken “Evde faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu kurstan da maddi olarak çocuklarımızın geleceği için buradayız, kurstan faydalanmak istedik. Belediyemizin böyle bir imkânı olduğunu öğrendik ve katılmaya karar verdik. Bütün ev hanımları kendini bu şekilde geliştirebilir. Belediyemizin bu yönde teşvikleri çok fazla, araştırıp katılabilirler” dediler.

Dijital Dönüşüm Akademisinde neler var?

• Dijital Platformlara Dair Eğitimler

• Dijital Tasarım Atölyesi

• Uzaktan Eğitim Atölyesi

• E-Ticaret Eğitimi

• Robotik Kodlama Eğitimi

• Dijital Dünyada İnsan Kalabilmeyi Amaçlayan Manevi Eğitimler

• Oyun Yazılımı Eğitimi

• Dijital Platformlarda Hesap Açma ve Yönetme

• Yurtdışı E-Ticaret Pazar Yerleri

• SEO Uyumlu İçerik Üretme

• Kişisel Gelişim Eğitimleri

• PHOTOSHOP-3D Modelleme Eğitimleri

E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi

Teknoloji kullanımının artışı ve sosyal ağların hayatımızdaki yeri dijital alışverişi ve E-ticaretin kapılarını araladı. E ticaret ve dijital pazarlamayı meslek edinmek isteyen ya da merak edenler için Sincan Belediyesi bu alanda da eğitim içerikleri hazırladı.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler “Dijital Dönüşüm Akademisi”ne sincan.bel.tr web adresi üzerinden başvurarak ücretsiz kayıt yaptırabilir.