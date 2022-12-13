Sincan Belediyespor Yazgatspor 1959’u evinde mağlup etti

Sincan Belediyespor, bu hafta Yozgatspor 1959 kulübü ile karşılaştı. Sincan Belediyespor evinde oynadığı mücadeleyi Barış Küçük’ün attığı golle 1-0 kazandı.

Sincan Belediyespor bu hafta kazandığı Yozgatspor 1959 maçının ardından liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı. Sincan Belediyespor önümüzdeki hafta Hacılar Erciyesspor’un rakibi olacak. Maç Kayseri’de oynanacak.

Sincan temsilcisi konuk ettiği Yozgatspor 1959 mücadelesinde ilk yarıda gol olmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Sincan Belediyespor 58. Dakikada Barış Küçük’ün kaydettiği golle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. 90 dakikalık mücadelenin bitiş düdüğünden sonra Sincan Belediyespor maçtan galip ayrılmayı başardı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Sincan Belediyespor, bu yıl oynadığı müsabakalarda 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı ve Bireyse Amatör Ligi 6. Grup'ta 28 puanla lider pozisyonunda bulunuyor.

Ligin ilk yarısını lider olarak bitirmek isteyen Sincan Belediyespor önümüzdeki hafta ise Kayseri deplasmanına gidiyor. Mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen Sincan temsilcisi Hacılar Erciyesspor ile karşılaşacak.

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