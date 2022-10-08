Sincan Fatih'te cinayet: Eşini ve kızını öldürüp kaçan baba intihar etti

Sincan Fatih'te vahşi bir cinayet işlendi. Son dakika haberine göre, Sincan'da eşini ve kızını öldüren baba, ardından intihar etti. Boşanma aşmasındaki eşini ve çocuklarını hedef alan katil babanın polisten kaçarken, yakalanınca intihar ettiği öğrenildi.

Başkent Sincan'da cinayet ... Sincan'dan vahşice işlenmiş bir çifte cinayet haberi geldi. Son dakika haberine göre, Sincan Fatih 'te bir baba boşanma aşmasındaki eşinin evini basıp dehşet saçtı.. Eşini ve kızını öldüren katil baba, ardından intihar etti. Boşanma aşmasındaki eşini ve çocuklarını hedef alan katil babanın polisten kaçarken, yakalanınca intihar ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden annenin Bahtınur K., kızının ise Havvanur K. olduğu belirtiliyor.

Şok cinayet Sincan Fatih Mahallesi Kaymak Sokak ’taki bir apartman dairesinde yaşandı.

OTİZMLİ ÇOCUK DETAYI

Edinilen bilgilere göre, cinayet evinde annenin yanı sıra 10 yaşında otizmli bir erkek çocuk, 19 yaşında bir kız çocuğu ve 21 yaşında bir genç kız çocuğu bulunuyordu.

BALKON KAPISINDAN GİRMİŞ

Sabahın ilk saatlerinde yaşanan olayda katil baba H.K.'nın eve balkon kapısından gizlice girdiği belirtiliyor.

Elinde hem bıçak hem de silah olduğu ifade edilen babanın, eşini hem bıçakladığı hem de silahla vurduğu kaydediliyor.

Bu arada kendisine müdahale eden büyük kızını da vurduğu gelen haberler arasında.

Sincan'daki olayda, büyük kızın yaralı olarak kaçmaya çalıştığı, yaralı olarak balkona çıktığı, yardım edin diye bağırdığı, komşuların sesleri duyduğu ve yaralı kıza yardım etmeye çalıştığı, katil babanın bu esnada evden çıkarak kaçtığı belirtiliyor.

EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Katil babanın şehir dışına çıkmaya çalışırken polis tarafından kıstırıldığı, bunun üzerine elindeki silahla intihar ettiği kaydediliyor.

Bu arada, kız çocuklarının otizmli erkek kardeşlerini babalarının saldırısından korumak için bir odaya kapattıkları, otizmli erkek çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, anne ile yaralı büyük kız hayatlarını kaybettiği bildirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI: KIZ ÖLÜ NUMARASI YAPTI AMA...

Vahşetin yaşandığı evin çevre sakinlerinden Ayşe Açıkgöz, olayı şöyle anlattı: “Çığlık seslerine uyandık. Daha sonra silah sesleri geldi. Poliisi aradık. Binanın önüne geldiğimde bir kız yaralı şekilde yatıyordu.. Karşı binadaki komşumuz kız kalp masajı yaptı. Saldırgan eşini önce bıçaklamış, sonra öldürmüş. Ailenin 11 yaşında engelli bir oğlu ile küçük bir kızı daha varmış. Onlar kendilerini odaya kilitlemiş. Onlara zarar verememiş. Diğer genç kız ise evden kendisini dışarıya atmaya çalışırken babası ona da ateş etmiş. Saldırgan elinde silahla kızının başında biraz beklemiş. Sonra da kaçarak gitmiş. Saldırganın kendi canına da kast ettiğini duyduk. Saldırganın, kendisine açılan boşanma davası sonucu bu yola başvurduğunu öğrendik..."

"YARALI KIZ ÖLÜ NUMARASI YAPTI"

Bir başka komşu Güler Aksoy da sonradan hayatını kaybeden yaralı kızın canını kurtarmak için ölü taklidi yaptığını söyledi. Aksoy “Gece seslere uyandık. Yaralı bir kız karşıda oturuyordu. Beni görünce, ‘abla yardım et yaralıyım’ dedi. O sırada polisi aradık. Bağırma sesleri devam ediyordu. Sesler kesildikten sonra saldırgan binadan çıktı. Kız, adamı görünce yere yatıp ölü numarası yaptı. Eşim sağlıkçı. Kıza kalp masajı yaptı...” bilgisini verdi.

KAPIYI AÇIP KAÇTI

Yerde yaralı bir kişinin yattığını belirten Sevim Öcalan ise şöyle konuştu: “Bir sese uyandım. ‘Kurtarın ne olur, yaralıyım’ diye.. Dışarıya baktığımda bir kız yerde yatıyordu. Saldırgan kapıyı açıp kaçtı. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralıları götürdüler. Herkes toplantı. Cenazeleri götürdüler. Sabaha kadar polisler buradaydı. Anne ve kızmış ölenler.”

Gazete İlksayfa