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Sincan Fatih’te icradan satılık daire

Sincan’ın Fatih Mahallesi Mesnevi Sokak’ta bulunan 3+1 bir daire sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. Sincan Fatih’te icradan satılık dairenin muhammen bedeli 324 bin TL. İhale detayları haberimizde:
Sincan Fatih’te icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Fatih Mahallesi Mesnevi Sokak’ta bulunan 3+1 bir daire sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. 

Sincan Fatih’te icradan satılık dairenin muhammen bedeli 324 bin TL.

Daire 6 katlı binanın 4. katında bulunuyor. 

Satış ihalesi 03.08.2022 tarihinde yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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