Sincan Fatih’te icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Fatih Mahallesi Mesnevi Sokak’ta bulunan 3+1 bir daire sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Sincan Fatih’te icradan satılık dairenin muhammen bedeli 324 bin TL.
Daire 6 katlı binanın 4. katında bulunuyor.
Satış ihalesi 03.08.2022 tarihinde yapılacak.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.