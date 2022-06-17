Sincan Gökçek Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Gökçek Mahallesi’nde 68 metre kare 3+1 daire sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor.
Sincan Gökçek Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 300 bin TL olarak ilan edildi.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış günü 29.07.2022.
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