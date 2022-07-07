Sincan Malazgirt’te mahkemeden satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Malazgirt Mahallesi Miktar Sokak’ta bulunan 3+1 bir daire sahibinin borcu nedeniyle icra kanalıyla satılıyor.
Açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 435 bin TL.
Satış işlemini Ankara Batı İcra Dairesi yapıyor.
Sincan Malazgirt'te icradan satılık daire 4. katta bulunuyor.
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