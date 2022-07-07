Sincan Malazgirt’te mahkemeden satılık 3+1 daire

Sincan’ın Malazgirt Mahallesi Miktar Sokak’ta bulunan 3+1 bir daire sahibinin borcu nedeniyle icra kanalıyla satılıyor. Açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 435 bin TL. Satış işlemini Ankara Batı İcra Dairesi yapıyor.