Sincan Pınarbaşı’da icradan satılık küçük dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde 16 metre karelik dükkan sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Sincan Pınarbaşı’da icradan satılık küçük dükkanın satışı Ankara Batı İcra Dairesi tarafından 28 Şubat 2022 tarihinde açık artırma ile yapılacak.
Dükkanın muhammen bedeli 80 bin TL olarak ilan edildi.
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