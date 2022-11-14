Sincan Ulubatlı Hasan’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış ihalesini Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğü gerçekleştiriyor.
Sincan Ulubatlı Hasan’da icradan satılık dairenin muhammen bedeli 230 bin TL olarak ilan edildi.
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