Sincan Yenikent muhtarlarına ücretsiz bilgisayar kursu düzenliyor

Başkentli muhtarlara teknoloji eğitimleri vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Polatlı, Çubuk ve Akyurt’tan sonra şimdi de Sincan Yenikent muhtarlarına da ücretsiz bilgisayar kursu düzenliyor.

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e her yaş ve meslek gurubunun çağa ayak uydurması amacıyla teknoloji eğitimlerine öncelik veriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin Başkentli muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi, daha etkin iletişim kurabilmesi ve teknolojiye ayak uydurabilmesi için başlattığı ücretsiz bilgisayar eğitimi yoğun ilgi görüyor.

SOSYAL MEDYA VE MOBİL UYGULAMALARIN KULLANIMINI DA ÖĞRENİYORLAR

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliği ile ilk etapta Polatlı, Çubuk ve Akyurt’ta başlatılan 2 aylık bilgisayar eğitimine gelen yoğun talep üzerine Sincan Yenikent bölge muhtarları için de başlatıldı.

Haftada 2 gün düzenlenecek bilgisayar kurslarında; muhtarlara bilgisayarın temel kullanımından sosyal medya kullanımına, Muhtar Ankara’dan Başkent Mobil uygulamasına kadar birçok teknolojik uygulama pratik ve teorik olarak anlatılıyor.

Yenikent Ortapınar Gençlik Merkezinde düzenlenen kurs ile mahalle muhtarlarının daha donanımlı olmalarını sağlamak istediklerini belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, düzenledikleri eğitimle ilgili şu bilgileri verdi:

“İlk olarak Polatlı ilçemizde pilot uygulamasını başlattığımız bilgisayar kursumuz Çubuk ve Akyurt’tan sonra şimdi de Sincan Yenikent’te devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bu eğitimleri ücretsiz olarak karşılıyoruz. Bilgisayar öğretmenlerimiz eşliğinde verdiğimiz eğitimlerimiz ile ilgili muhtarlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Muhtarlarımızın daha donanımlı olarak vatandaşa hizmet vermelerini istiyoruz. Özellikle sosyal medya kullanımı, Muhtar Ankara, EGO CEP’te uygulamalarını da öğretmenlerimizin anlatmasını istedik. Hem sosyal medya kullanımı hem belediyemizin uygulamalarını da kullanmaya başladıkları için biz de mutluyuz. Konuyla alakalı imkânlarımız doğrultusunda da Aile Yaşam Merkezi ve Gençlik Merkezlerimizin olduğu ilçelerde talepler olması hâlinde biz de kendileriyle işbirliği yaparak bu dersleri vermeye devam edeceğiz.”

MUHTARLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Kursa katılarak hiç bilgisayar kullanmayı bilmeyen ya da kendini geliştirmek istediğini söyleyen Ortapınar Yenikent bölge muhtarları, bu hizmeti ücretsiz sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Fatma Şirin (Adalet Mahallesi Muhtarı) : “Bilgisayar eğitimine iyi ki katıldık. Çok verimli güzel bir projeyle karşı karşıyayız. Burada bilmediklerimizi öğreniyoruz. Biz muhtarlara böyle bir imkân sunulduğu için memnunuz. Ücretsiz olarak verilmesi de ayrıca bir avantaj oldu bizim için.”

-Beşir Göçer (Menderes Mahallesi Muhtarı) : “Bilgisayarı daha güzel kullanabilmek için bu eğitimleri alıyoruz. Bilgisayarda bilinçli bir vaziyette halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Bu kursa katılmaktan çok mutluyum. Bize bu fırsat tanındığı için teşekkür ederim.”

-Ali Üstündağ (Fevziçakmak Mahallesi Muhtarı): “Bu kursta bilmediklerimizi öğreniyoruz. Daha iyi netice alıyoruz. Burada donanımlı hocalarımız var. Bu uyulamadan çok memnun olduk.”

-Ünal Uyar (Akçaören Mahalle Muhtarı): “Mansur Başkanımıza bize sunmuş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederiz öncelikle. Bilgisayar üzerinde bilmediklerimizi donanımlı hocalarımızdan öğreniyoruz. Daha iyi hizmet vereceğimize inanıyorum. Bilmediğimiz çok şey varmış onları öğreniyoruz. İşlerimizi daha da kolaylaştıracak bu eğitim.”