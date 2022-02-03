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Sincan'da 133 okulda detaylı dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Yarı yıl tatilinde öğrencileri ve öğretmenleri korona virüs salgınından korumak için Sincan’da bulunan 133 okulda detaylı bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı. 
Sincan'da 133 okulda detaylı dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 3 ekip, 9 personel, 3 araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne destek olmak amacıyla okulları dezenfekte ediyor. Okullarda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. 

133 OKULDA DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Sınıflar, kapı kolları, koridorlar, lavabolar, toplantı ve konferans solonu gibi öğrenci ve öğretmenlerin yoğunlukla bulunduğu her alan dezenfekte edildi. İlçede 133 okulda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. 

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ÖĞRENCİLERİMİZ TEMİZ ORTAMDA DERSLERE BAŞLASIN

Vatandaşların sağlığı için ilçede her türlü önlemlerin alındığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “İlçemizde faaliyette bulunan okullarda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Öğrencilerimizin temiz bir ortamda derslere başlanmasını hedefliyoruz. Bunun için okullarımız dezenfekte ediliyor. Ailelerimiz müsterih olsunlar.” ifadelerini kullandı.

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