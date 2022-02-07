Sincan’da icradan satılık gecekondu ve arsası

Ankara ilçesi Sincan’ın Sincan Mahallesi Bölüren Dağı Mevkii’nde 143 metre kare arsa üzerindeki gecekondu ile birlikte icra yoluyla satılıyor. Sincan’da icradan satılık gecekondu ve arsanın muhammen bedeli 132 bin 546 TL.