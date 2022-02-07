Sincan’da icradan satılık gecekondu ve arsası

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Sincan Mahallesi Bölüren Dağı Mevkii’nde 143 metre kare arsa üzerindeki gecekondu ile birlikte icra yoluyla satılıyor.
Sincan’da icradan satılık gecekondu ve arsanın muhammen bedeli 132 bin 546 TL.
1. Satış Günü : 10/03/2022
2. Satış Günü : 08/04/2022
Satış Yeri : Mezat Salonu
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