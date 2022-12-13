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Sincan’daki Sevgi Bahçesi sayesinde çocukların hayvan sevgisi pekişiyor

Ankara Sincan Belediyesi sokak hayvanları için kurmuş olduğu bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin yanındaki Sevgi Bahçesi’ni sene boyunca bin 410 öğrenci ziyaret etti.
Sincan’daki Sevgi Bahçesi sayesinde çocukların hayvan sevgisi pekişiyor

Sincan’da bulunan Sevgi Bahçesi’ne bir yılda 1410 öğrenci geldi. Çocuklar için yapılan bu projeler sayesinde çocukların hayvanseverliklerinin artması hedefleniyor. 

Sincan Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yapmış olduğu Sevgi Bahçesi ile çocukların hayvan sevgisini pekiştirmeyi hedefliyor. 3 adet cins kedi, 13 adet cins köpek, ördeklerin ve tavşanların bulunduğu Sevgi Bahçesi'ni ziyaret eden çocuklara veteriner hekimler hayvanlar hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda ziyarete gelen çocuklar burada bulunan hayvanlara dokunup oyunlar oynama imkânı yakalıyor.

Çocukların gelişimine katkı sağlayan Sevgi Bahçesi bu sene düzenlenen okul gezileri ile birlikte 1410 öğrenci, 93 öğretmen ve 126 veliyi konuk etti. Sevgi Bahçesi’nde çocuklar büyük bir ilgiyle vakit geçiriyor. Çocuklar Sevgi Bahçesi'nde sadece hayvanlarla değil, çevreyle de olan bağları gelişiyor.

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