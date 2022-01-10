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Sincanlı kadınlar Hatice Kübra Tongar ile buluştu

Sincan Belediyesi Kadın Kadına Aile Sohbetleri’nin üçüncüsü Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla gerçekleşti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda Tongar, çocuk gelişiminde şiddetsiz aile hayatına dikkat çekti.
Sincanlı kadınlar Hatice Kübra Tongar ile buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetlerinin üçüncüsü gerçekleşti. Türk sanat müziği dinletisi ile başlayan program konuk Hatice Kübra Tongar’ın aile hayatı ve çocuk gelişimi üzerine konferansıyla devam etti. 

Çocuk gelişiminde şiddetsiz aile hayatının önemine vurgu yapan Hatice Kübra Tongar "Suç işleyen insanların çocukluklarında ya fiziksel ya da psikolojik şiddet gördüğü belirlenmiş yapılan araştırmalarda. Şiddetin cinsiyeti olmaz sadece erkekler de değil kim yaparsa yapsın anne ya da baba biz şiddete karşı olacağız. Anne baba insana doğaya hayvana şiddet göstermeyecek bunu da çocuğuna öğretecek ki istediğimiz çocuklar yetişsin" dedi.

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Şiddetsiz bir aile hayatının iki temeli olduğunu belirten Tongar, sözlerine şöyle devam etti: “Birincisi her şeyin başı olan niyettir. Şiddetsiz bir aile ortamı istiyorsak önce niyetimizi doğru yerde tutacağız. Kız çocukları evde iş yapsın, erkek çocukları ilerde bize baksın anlayışından uzak yetiştirmeliyiz. Her birey kendi işini kendi yapacak donanımda olursa muhtaçlık ilişkisini ortadan kaldırırız. Evlilikler de yolunda gider. Doğru niyet şu olmalı: Benim çocuğum ne işi seçerse seçsin ne yaparsa yapsın insan gibi olsun, insanlığını muhafaza etsin.

İkincisi doğru bakış açısı. Çocuktan bahsediyorsak çocukların gerçeğini biliyor olmalıyız. Çocuk nasıl olmalı dediğimizde çoğu kişi uslu uslu otursun, ağlamasın, kardeşini kıskanmasın der. Bu çocuk değil yetişkin özelliğidir. Bir çocuğun oturmaması, tutturması ağlamasıdır doğru olan. Çocuğun gerçeğini bilmek ve barışık olmamız gerekiyor."

100 KADINA İYİKİ VARSIN EREN FİLMİ HEDİYE 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan, program sonunda yapılan çekilişle 100 kadının “İyi ki Varsın Eren” filmine götürüleceği haberini verdi. 

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