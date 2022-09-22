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Sincanlı kadınlar yazar Saliha Erdim ile buluştu

Geçtiğimiz yıl birbirinden değerli konukları ağırlayarak Sincanlı kadınların hem sosyalleştiği hem de bilgilendiği program büyük ilgi görmüştü. Bu yıl da yoğun bir katılımla başlayan programın ilk konuğu Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim oldu.
Sincanlı kadınlar yazar Saliha Erdim ile buluştu

Rüstem Altınbaş Konferans salonunda düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” kısa bir molanın ardından yeniden Sincanlı kadınlarla buluştu. Birbirinden değerli konukların yer aldığı programın yeni dönem ilk konuğu Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’di. 

Büyük ilgi gören ilk programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan ile AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan katıldı.  

Türk sanat müziği dinletisiyle başlayan programa Sincanlı kadınların ilgisi yoğundu. Katılımcılar Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim’in bilgi aktarımı ve tavsiyelerini can kulağı ile dinledi. 

BAŞKAN ERCAN: “SİNCAN BELEDİYESİ KADINLARIN EMRİNDE”

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ”Hanımlar olmadan hiçbir şey güzel olmuyor. Her şeyin lezzeti, estetiği kadınların elinden geçiyor. Ve daha güzel, daha estetik bir Sincan da kadınlardan geçiyor. Biz de Sincan Belediyesi olarak bu meseleyi çok önemsiyoruz. Biz kadınlarımızı her alanda olması için bütün motivasyonumuzla çalışıyoruz. Kadınlarımızı yaptıklarımıza ne kadar paydaş edersek o kadar önemli bizim için.” diye konuştu. 
 

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