Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan'la "İYİ Kİ VARSIN EREN" filmini izledi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, öğrencilerle birlikte 1 Ocak’ta vizyona giren “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmine gitti.

Trabzon-Maçka’da 11 Ağustos 2017’de Astsubay Ferhat Gedik ile birlikte PKK’lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatını anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi vizyona girdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Twitter’dan çekiliş kazanan gençleri “İyi ki Varsın Eren” filmine götürdü.

Yaptığı projelerle her zaman gençlerin yanında olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 35 öğrenciyle birlikte Metromall AVM’de filmi izledi. Öğrencilerin heyecanı gözlenirken, Murat Ercan film sonrası şu açıklamalarda bulundu:

“Bir duygu yoğunluğuyla izledik filmi, gençlerle beraber. Belediye demek sadece kaldırım, park, bahçe, yol demek değil. Belediye demek aynı zamanda maneviyat demek, kültür demek, sanat demek, ruh demek. Ruh ikliminde birlikte olmak demek. Gençlerimizin yolculuğunda onlarla birlikte olmak demek. Değerlerimizle birlikte bir taraftan geleceği hedefleyen ama yaşadığı toplumun, milletin değerlerine sahip çıkan insanlar demek. Belediye olarak da bu alana yaptığımız yatırımın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.”