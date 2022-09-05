  • BIST 3.325,58
  • Altın 1004.596
  • Dolar 18.2215
  • Euro 18.1173
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Sındırgılı saraç Nurettin usta, dede yadigarı mesleğini 51 yıldır sürdürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Nurettin Yılmazer, dedesinden kalma dükkanında saraçlık mesleğini sürdürmeye çalışıyor.
Sındırgılı saraç Nurettin usta, dede yadigarı mesleğini 51 yıldır sürdürüyor

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde 1946 yılında dünyaya gelen Yılmazer, ailesinin yıllar önce yerleştiği Sındırgı'da dedesinden ve babasından kendisine miras kalan saraçlık mesleğini 51 senedir yapıyor.

Motorlu taşıtların az olduğu dönemde araba koşumları, binek veya çeki at takımlarını dükkanında yapan Yılmazer, şimdilerde ise daha çok traktör ve kamyon brandası ile kamp çadırları dikip çoban torbası ve köpek tasması üretiyor.

Nurettin Yılmazer, AA muhabirine, eskiden at ve eşek arabalarının çok olması dolayısıyla işlerinin çok yoğun olduğunu söyledi.

Şu anda mesleğin zor durumda olduğunu belirten Yılmazer, "Bizim bu işimiz o zaman çok önemli ve çok hızlıydı. Çok çalışıyorduk, şükürler olsun o sayede de 3 çocuğumuza üniversite okuttuk. Bugün olsa onu başaramazdım." diye konuştu.

"Şu anda elimizde 1 tane hamut var, 2 senedir satılmıyor"
Yılmazer, 1951 yılından bu yana açık olan dede mirası iş yerinin depo ile birlikte 52 metrekare olduğunu ve eskiden burada 5 kişinin çalıştığını dile getirdi.

Diyarbakır, Adana, Kırklareli, Balıkesir gibi kentlere haftada 50-100 ürün gönderdiklerini anlatan Yılmazer, "O zaman hayvancılık da boldu ama şimdi o kadar yok artık. Şu anda elimizde 1 tane hamut (araba koşumunda atların boynuna geçirilen çember) var, 2 senedir satılmıyor." dedi.

Yılmazer, artık mesleğini hobi olarak yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çok şükür emekliyiz, çocuklarımızı yetiştirdik. Benden sonra bu mesleği yapacak olan kimse yok. Dükkanı kapatacağız, benim de yaşım 76'ya geldi. Çırak yetişmiyor. Yanımıza çırak olarak gelen çocuk bile aylığım kaç para olacak diye soruyor. Yani insanlar artık paraya tamah etmiş durumdalar, sanat hiç akıllarında bile yok yani. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ölmemesi, yaşatılması gerekir. Bizim isteğimiz buralarda yetişecek elemanların en azından sigortasını veya maaşını devlet karşılasın. Bu meslekler ölmesin, yeni elemanlar yetişsin. Bizim mesleklerimiz ileride lazım olabilir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:50
  • Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:48
  • Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:47
  • Kastamonu'da sağanak ve dolunun yol açtığı zararların tespitine başlandı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:43
  • Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor05 Eylül 2022 Pazartesi 09:41
  • Türkiye'nin en doğusunda gün batımı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:40
  • Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti04 Eylül 2022 Pazar 11:12
  • ABD'li bilim insanları araştırdı: Çay içenlerin ölüm riski düşük03 Eylül 2022 Cumartesi 08:23
  • Muğla'da okulların tadilatını meslek lisesi öğrencileri yapıyor02 Eylül 2022 Cuma 23:14
  • Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı02 Eylül 2022 Cuma 23:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti