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Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 98 bin 932'ye ulaştı.
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

Göç İdaresi Başkanlığı, 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini paylaştı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 3 bin 645, yılbaşından bu yana ise 246 bin 170 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1982'si Afganistan, 141'i Pakistan ve 3 bin 194'ü diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 317 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.

Son bir haftada toplam 2 bin 106 göçmen sınır dışı edildi

Son bir haftada, 979'u Afganistan, 116'sı Pakistan ve 1011'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 106 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.

Toplam sınır dışı edilenlerin sayısı 98 bin 932'ye yükseldi

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 98 bin 932'ye ulaştığı, Geri Gönderme merkezlerinde kalan düzensiz göçmen sayısının ise 18 bin 832 olduğu kaydedildi.

 

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