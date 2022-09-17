  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 33 °C
»

Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu

ERMENİSTAN sınırındaki Iğdır'da, Azerbaycan'a yönelik saldırısı protesto edildi.
Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu

Ermenistan'ı protesto açıklaması, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulan açıklama öncesi Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Ehl-i Beyt Alimler Derneği Onursal Başkanı Veli Beder'in Kur'an-ı Kerim okuduğu basın açıklamasında konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan'ın; Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın şehirlerine saldırısını kınadı. Ermenilerin, Avrupa Birliği ve Ermeni diasporasının oyununa geldiğini söyleyen Ünsal, "Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Bu son saldırı, şunu ortaya koyuyor ki Ermeni ordusu; barışı zedeliyor, gerginliği kaşıyor ve kaşınıyor. Kahraman Azerbaycan ordusu, her seferinde Ermenilere gereken dersi veriyor. Güçlü Azerbaycan ordusu, işgal edilen toprakları geri aldığı gibi sınırlarına yapılan bu alçakça saldırıya da misliyle cevap vermiştir. Bu saldırılarda Azerbaycan ordusunun şehitleri vardır. Şehitlerin ruhları şad olsun" diye konuştu. 

Ermenistan'ın, barıştan değil savaştan yana olduğunu savunan Ünsal, "Tarih bunu her defasında göstermiştir. Ermenilerin 1915, 1920, 1992 yıllarında Anadolu’da, Azerbaycan’da, Hocalı’da yaptıkları soykırımları unutmadık unutmayacağız. Saldırgan Ermenilerle sınır kapılarının açılmasını istemiyoruz. Buradan Ermenilere Türk milleti adına sesleniyorum. Şaşırmayın, sabrımızı taşırmayın yoksa kahraman Azerbaycan ordusu, Türkiye’nin desteği ile geçen yıl olduğu gibi gerek dersi verecektir. Erivan’ı bile başınıza yıkacaktır" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:49
  • Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor17 Eylül 2022 Cumartesi 15:30
  • Azerbaycan: Şehit sayısı 79' a yükseldi17 Eylül 2022 Cumartesi 15:27
  • Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma ile ilgili açıklama: Endişeyle karşılıyoruz17 Eylül 2022 Cumartesi 14:57
  • Çin, Tayvan'a silah satan iki ABD şirketinin yöneticilerine yaptırım uygulayacak17 Eylül 2022 Cumartesi 14:36
  • Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi17 Eylül 2022 Cumartesi 14:00
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı17 Eylül 2022 Cumartesi 13:00
  • Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu için ışıklandırmaya sınırlama17 Eylül 2022 Cumartesi 12:33
  • Bingöl'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı17 Eylül 2022 Cumartesi 11:49
  • 3. Dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 3-12 Aralık'ta yapılacak17 Eylül 2022 Cumartesi 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti