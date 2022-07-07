Sınır ötesinde 8 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Pençe-Kilit bölgesinde 2, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." dedi.

SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB operasyona ilişkin "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek. açıklamasını yaptı.