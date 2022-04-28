Sinop'ta sel sularının yıktığı İkisu Köprüsü'nün yapımı tamamlandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinde yıkılan İkisu Köprüsü yeniden inşa edildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan İkisu Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Maviş, yaptığı açıklamada, ilçede, 11 Ağustos 2021'de sel sularının yıktığı üç önemli köprünün inşa süreçlerinin sona erdiğini belirterek, bunlardan ikisinin hizmete sunulduğunu hatırlattı.

İkisu Köprüsü'nün de yapım sürecinin tamamlandığını ifade eden Maviş, bağlantı yollarındaki çalışmaların da tamamlanmasıyla köprünün çok yakın bir sürede açılacağını bildirdi.

Nazım Maviş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara köprülerin inşa süreçlerindeki desteklerinden ötürü teşekkür ederek, İkisu Köprüsü'nün açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılacağını aktardı.