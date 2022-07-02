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Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor

Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde yürütülen yol onarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor

Sinop'ta kent merkezi ile Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekiplerince sel sularının tahribata yol açtığı yol güzergahları ile dere ve ırmak yataklarında iyileştirme ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de bölgede hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Boyabat ve Durağan ilçelerinde taşkınlar nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması gerçekleştiriliyor.

Sel nedeniyle kent genelinde heyelan ve çökmelerin meydana geldiği 4 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmaları ise devam ediyor.

Meteorolojik verilerin ardından tedbir amacıyla evlerinden tahliye edilerek yurtlara yerleştirilenler de evlerine döndü.

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