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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Boşnakların olmadığı bir Priboj düşünmek mümkün değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Boşnakların olmadığı bir Priboj düşünmek mümkün değil. Sorumlular cezasını çekecek. Çocuklarımıza huzur ve birlik içinde yaşamayı öğretmeliyiz." dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Boşnakların olmadığı bir Priboj düşünmek mümkün değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Müslümanların yoğunlukta olduğu Sancak bölgesinde yer alan Priboj kentine ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vucic, yılbaşı kutlamaları sırasında, Boşnaklara yönelik soykırım çağrısının yapıldığı şarkılar söylenen Priboj kentine ziyaretinde, "Sırbistan Devleti, ülkedeki barış ve beraberliğe zarar verenlere karşı merhametli davranmayacak. Sırbistan, Boşnakların da ülkesidir." açıklamasında bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı ve bir Sırp olarak muhakkak ki Sırpları sevdiğini ifade eden Vucic, "Boşnakların olmadığı bir Priboj düşünmek mümkün değil. Sorumlular cezasını çekecek. Çocuklarımıza huzur ve birlik içinde yaşamayı öğretmeliyiz." diye konuştu.

Vucic, "Bu tür yaklaşımda bulunan Sırplara karşı daha sert olmamız gerekecek. Ben bir Sırp ve Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak, Priboj'un, Boşnaklar olmadan asla olmayacağının garantisini ve sözünü veriyorum. Bu ülkede herkes aynı haklara sahiptir ve kanun önünde herkes eşittir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Vucic, "Kilise ve ikonalara saygı gösterdiğimiz gibi Müslüman komşularımıza da saygı göstermek zorundayız. Kiliseye saygı duyduğumuz gibi camiye de saygı duymalıyız. Bunu çiğneyebileceğini düşünenler karşısında devleti bulur." diye konuştu.

Priboj kentinde yılbaşı gecesi bazı polis memurlarının da katıldığı bir kutlamada, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin Seniçe ve Yeni Pazar şehirleri için "Ey Seniçe, yeni Srebrenitsa, ey Pazar, yeni Vukovar" ifadelerini içeren şarkılar söylenmiş ve skandal görüntüler sosyal medyaya sızmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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