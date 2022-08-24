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Şırnak İdil'de baba vahşeti: 3 kızı ile eşini uykuda katletti

Şırnak İdil'de tüyleri diken diken eden bir vahşet yaşandı. Hasan Karaaslan adlı bir baba uyurlarken 3 kızı ile eşini pompalı silahla başlarından vurarak öldürdü sonra da polise gidip 'çocuklarımı ve karımı öldürdüm' deyip teslim oldu.
Şırnak İdil'de baba vahşeti: 3 kızı ile eşini uykuda katletti

Şırnak İdil'de tüyleri diken diken eden bir vahşet yaşandı. Bir baba uyurlarken 3 kızı ile eşini pompalı silahla başlarından vurarak öldürdü sonra da polise gidip 'çocuklarımı ve karımı öldürdüm' deyip teslim oldu. 

Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

Katil baba Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi.

Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cani baba Hasan Karaaslan'ın tüyleri diken diken eden bu vahşeti neden sergilediği merak konusu oldu.

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