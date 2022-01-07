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Şırnak merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 30 zanlı adliyede

Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şırnak merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 30 zanlı adliyede

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, Habur Sınır Kapısı'ndaki gümrük memurlarının rüşvet karşılığı kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladıkları iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 30 zanlının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Silopi Adliyesi'ne sevk edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak, Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Rüşvet karşılığı gümrük kaçağı sigara, ilaç ve cep telefonu gibi emtia ürünler ile düzensiz göçmenlerin sınır kapısından geçişlerinde kaçakçılara kolaylık sağladıkları iddiasıyla aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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