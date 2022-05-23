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Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı, görüş mesafesini düşürdü

Şırnak ve Siirt'te etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi.
Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı, görüş mesafesini düşürdü

Şırnak'ta, özellikle sınıra yakın ilçelerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü.

Cudi ve Gabar dağları, toz taşınımı nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi.

Merkez ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin tozla kaplanmasına neden oldu. 

Siirt
Siirt'te dün akşam saatlerinde başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş yaşanan kentte, araçlarla evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

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