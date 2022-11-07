Şırnak'ta 615 personel ile dev operasyon

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 (Şırnak-Cudi Dağı) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu” başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 615 personel 48 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (11) adet sığınak ve (10) adet mağara içerisinde;

- (7) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

- (1) adet şırınga düzenekli EYP düzeneği,

- (3) adet el bombası,

- (3) adet havan mühimmatı,

- (38) adet tüp,

- (160) adet çeşitli çaplarda mühimmat,

- (20) adet EYP yapımında kullanılan alıcı verici elektrik rölesi,

- (15) adet fünye,

- (55) adet EYP yapımında kullanılan pil,

- (19) adet EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi,

- (75) adet EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye,

- (30) kg EYP yapımında kullanılan gübre,

- (3) adet güneş paneli,

- (25) kg çeşitli gıda malzemesi,

- (2) adet akü,

- Muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.