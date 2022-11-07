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Şırnak'ta 615 personel ile dev operasyon

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı.
Şırnak'ta 615 personel ile dev operasyon

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 (Şırnak-Cudi Dağı) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu” başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 615 personel 48 operasyonel tim görev alıyor. 

Operasyonun 1’inci gününde; Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (11) adet sığınak ve (10) adet mağara içerisinde;

- (7) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
- (1) adet şırınga düzenekli EYP düzeneği, 
- (3) adet el bombası,
- (3) adet havan mühimmatı,
- (38) adet tüp,
- (160) adet çeşitli çaplarda mühimmat,
- (20) adet EYP yapımında kullanılan alıcı verici elektrik rölesi, 
- (15) adet fünye,
- (55) adet EYP yapımında kullanılan pil,
- (19) adet EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi,
- (75) adet EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 
- (30) kg EYP yapımında kullanılan gübre,
- (3) adet güneş paneli,
- (25) kg çeşitli gıda malzemesi,
- (2) adet akü,
- Muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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