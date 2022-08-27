Şırnak'ta asırlık düğün geleneği

Şırnak'ta geleneksel hale gelen "damda gelin karşılama" 100 yıldır kesintisiz olarak yaşatılıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gün süren düğünlerde asırlık düğün geleneği yaşatılıyor.

Gelin baba evinden yürütülerek damadın evine getiriliyor, karşılama ise damda oluyor.

Düğünde renkli görüntüler

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ali Çavuş Mahallesinde İbrahim Olaş ve Nejbir Olaş düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı.





Uzun halay kuyruklarının oluştuğu düğünde 20 koç kesildi.

Aşiret düğününde gelin alma vakti gelince gelin yürütülerek şarkılar eşliğinde damadın evine getiriliyor.

Damat damda şeker ve para atarak geline "hoş geldin" diyor

Bu sırada damat ise sağdıç ve akrabaları tarafından damda karşılanıyor. Gelin kapıya getirilince damat damda şeker ve para atarak hoş geldin diyor.

Damat alanda traş oluyor

Bu 100 yıllık düğün geleneğinin yanı sıra damat düğün başlamadan düğün alanında ise tıraş edilerek akrabaları tarafından takı takılıyor.

Takı töreni düğünün ikinci günü

Düğünün ikinci günü ise gelen misafirler hem damada hem de geline takı takıyor. Her düğünde ortalama 200 bin lira ve üzeri para veya takı takılıyor.

Düğün geleneği unutulmasın diye her düğünde bu gelenekler yaşatılıyor.

"Gelini Van’dan getirdik"

Bu düğündeki damadın amcası Abdulkerim Olaş, "Bugün yeğenimin düğünü, gelini Van’dan getirdik. Bizim eve bırakmıştık. Damadın evine götürülünce yürüyerek gidip geliyoruz. Damda karşılama geleneği yıllardır dedelerimizden kalma bir gelenek biz de yaşatıyoruz. Her düğünde bu gelenekler var. Düğünümüz iki gün sürüyor. Birinci gün kına ikinci gün ise gelin alma ve takı takma oluyor. Düğünümüze teşriflerinden dolayı herkese çok teşekkür ederim." dedi.