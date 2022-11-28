Şırnak'ta PKK/KCK operasyonlarına 18 gözaltı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21- 27 Kasım tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 15’i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.