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Şırnak'tan kötü haber: Nehre giren 2 çocuk kayboldu!

Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren 13 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.
Şırnak'tan kötü haber: Nehre giren 2 çocuk kayboldu!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

Nur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz (13) Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi ve polisin, iki çocuğun bulunması için yürüttüğü çalışma sürüyor.

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