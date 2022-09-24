  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarından 10'u tutuklandı

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarından 10'u tutuklandı

Ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, İstanbul'a sahte kimlik ve pasaportla tekrar giriş yapan Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada 1700 saat kamera kaydını incelemişti.

Ekipler, saldırıyı kırmızı bültenle arandığı için İtalya'da yakalanan Türk B.B'nin elebaşı olduğu suç örgütünün üyeleri E.E. ile Y.D'nin işlediğini tespit etmişti. Tüm şüphelileri, adreslerini ve kaçış güzergahlarını belirleyen ekiplerin İstanbul, İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 sahte pasaport, çeşitli ülkelere ait 11 sahte kimlik, 3 uydu bağlantılı GPS cihazı ve olayda kullanılan 2 silah ele geçirilmişti.

Öte yandan şüphelilerin telefon, bilgisayar ve flaş belleklerinde yapılan incelemelerde, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair çok sayıda örgütsel doküman bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile E.S, Y.D, E.E, E.T. ile F.Y'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SSB Başkanı Demir: 'MARLİN' NATO tatbikatında görev aldı24 Eylül 2022 Cumartesi 10:45
  • Şili ve Endonezya'da deprem24 Eylül 2022 Cumartesi 10:39
  • İran devlet televizyonu gösterilerde ölenlerin sayısının 35'e ulaştığını açıkladı24 Eylül 2022 Cumartesi 10:36
  • Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan balıkçıların zor anları görüntülendi24 Eylül 2022 Cumartesi 09:55
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu24 Eylül 2022 Cumartesi 09:54
  • Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı24 Eylül 2022 Cumartesi 09:20
  • Meteoroloji'den kritik uyarı! O bölgelere kuvvetli geliyor24 Eylül 2022 Cumartesi 09:10
  • THY, Afrika hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal etti24 Eylül 2022 Cumartesi 09:00
  • BM'nin kampıydı PKK'nın oldu!24 Eylül 2022 Cumartesi 09:00
  • Süper Lig, genç futbolculara 'yabancı'23 Eylül 2022 Cuma 15:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti