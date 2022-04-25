  • BIST 2.469,25
  • Altın 909.113
  • Dolar 14.765
  • Euro 15.8594
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 17 °C
»

Sırt çantasından 50 bin euro çalan hırsızlar kamerada

Fatih'te sırt çantasından 50 bin Euro çaldığı iddia edilen İsmail Y. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, mağduru takip ederek, çantasından para çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Sırt çantasından 50 bin euro çalan hırsızlar kamerada

Fatih'te polise başvuran A.B. çalıştığı şirkete ait 50 bin euro paranın sırt çantasından çalındığını söyleyerek yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma açan polis, hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde müşteri A.B.'yi uzun süre takip eden şüphelilerin, bankaya gireceği esnada hızla yanına yaklaştıkları, daha sonra sırt çantasını açarak içinden 50 bin euro'yu çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan İsmail Y.(50) olduğunu tespit etti.Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden 32 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis diğer şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakalandılar25 Nisan 2022 Pazartesi 10:28
  • Gaziantep'te araçtaki 28 kilo esrara 1 gözaltı25 Nisan 2022 Pazartesi 10:27
  • Polisin kovaladığı aracı görenler cep telefonlarına sarıldı25 Nisan 2022 Pazartesi 10:26
  • Fuat Oktay: TBMM çatısı altında, millete iftira atmak, fikir terörüdür25 Nisan 2022 Pazartesi 10:25
  • Avcılar'da çocuklar uyandırılamayınca itfaiyeden yardım istendi25 Nisan 2022 Pazartesi 10:24
  • Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu'ya toz taşınımı uyarısı!25 Nisan 2022 Pazartesi 10:23
  • Metrobüste kadına şok eden sözler25 Nisan 2022 Pazartesi 10:17
  • Bakan Akar: Pençe Kilit'te 56 terörist etkisiz hale getirildi25 Nisan 2022 Pazartesi 10:17
  • Sanayi ve teknolojide 15 teknik komitenin oluşum ve görevlerinde düzenleme25 Nisan 2022 Pazartesi 10:14
  • Zelenskiy, Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi25 Nisan 2022 Pazartesi 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti