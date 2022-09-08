Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
3.461,96
Altın
1007.316
Dolar
18.2278
Euro
18.2311
Ankara
16 °C
İstanbul
21 °C
İzmir
24 °C
Konya
16 °C
Juan Mata İstanbul'a geldi!
PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum
Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç Ankaragücü ile anlaştı!
6'lı masa dalga konusu oldu! Şahan Gökbakar bile umudunu kesti
Buğday fiyatları iki ayın zirvesini gördü
Sarp Gümrük Kapısı’nda operasyon: Kaçak bal ele geçirildi
3 yaşındaki Rayyan'ın katili akrabası çıktı
Türkiye, BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke içinde 48. sırada yer aldı
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi
Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki
İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Doğası, temiz havası, gölleri ve manzarasıyla her mevsim en çok tercih edilen rotalar arasında bulunan Düzce'deki yaylalar, sonbaharda da günübirlik ziyaretçilere ve kampçılara ev sahipliği yapıyor.
08 Eylül 2022 Perşembe 10:16
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" çiftçinin işini kolaylaştırıyor
Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı
Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda "kraliyet çöplüğü" ortaya çıkarıldı
Sosyal medyada örgütlenerek dernekleşen üreticiler ata tohumlarını toprakla buluşturdu
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın "Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım
Son Eklenen Videolar
Lucas Torreira ve Muslera, CZN Burak'la halay çekti
TEKNOFEST Karadeniz heyecanı başladı
Bakan Akar, 'Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi' dolayısıyla AA'yı tebrik etti
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu
Yüzde yirmi yaşama şansına rağmen iyileşti, azmedip dünya şampiyonu oldu
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Düşmanın 100 yıllık korkusu
Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni
Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti Muğla'nın Kavaklıdere ilçes
İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Sincan OSB kamulaştırmaları hak sahibi vatandaşları mağdur ediyor
Yavaş, Vatandaşlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturduk
Demir, amacımız el ele, beraber başarmaktı
Ankara Kulübü Derneği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırladı
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.