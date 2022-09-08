Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğası, temiz havası, gölleri ve manzarasıyla her mevsim en çok tercih edilen rotalar arasında bulunan Düzce'deki yaylalar, sonbaharda da günübirlik ziyaretçilere ve kampçılara ev sahipliği yapıyor.