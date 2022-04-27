  • BIST 2.427,18
  • Altın 903.485
  • Dolar 14.8036
  • Euro 15.7322
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

Sisi'den ilginç 'Mursi' sözleri!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Sadakat hiç kimseye değil, sadece Allah'a ve bu ülkeyedir. Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin yanında duruşum, Mısır'ın yanında duruşumdu." ifadelerini kullandı.
Sisi'den ilginç 'Mursi' sözleri!

Her yıl düzenlenen "Mısır Ailesi İftarı" programına iştirakinin ardından yerel basına değerlendirmelerde bulunan Sisi, Mısır'da 2011 ile 2013 arasında yaşanan gelişmelere değindi.

Sisi, 2012'de yapılan seçimlerin ardından iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimiyle fikir ayrılığı yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Birisinin (kendisi), başkasıyla (Mursi) fikir ayrılığına düştüğü zaman ona yardım etmesi mantıklı mı? Niye yardım etsin? Peki komplo mu kursun? Hayır. Allah'a yemin ederim ki değişikliğin ve başarının nedeni komplo, ihanet ve sadakatsizlik değildi. Çünkü sadakat hiç kimseye değil, sadece Allah'a ve bu ülkeyedir. Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin yanında duruşum, Mısır'ın yanında duruşumdu. Şayet ona iktidara geldikten sonra komplo kurmuş olsaydım, ülkeye ve 100 milyon insana komplo kurmuş olur, onların geleceğini ve istikrarını heba etmiş olurdum."

SİSİ'DEN TÜM SİYASİ PARTİLERLE 'ULUSAL DİYALOG' TALİMATI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sisi, Ulusal Gençlik Konferansı yönetimine de ülkede ayrım yapmaksızın tüm siyasi partilerle koordineli şekilde, Mısır'ın içinde bulunduğu zorlu süreçte gerçekleştirilmesi gereken öncelikler hakkında siyasi diyalog başlatılması talimatı verdi.

Siyasi diyaloğun sonuçlarının bizzat kendisine iletilmesini isteyen Sisi, diyaloğun son sürecine kendisinin de katılacağını söyledi.

"FİKİR AYRILIKLARI 'VATAN' İLKESİNİ BOZMAZ"

Cumhurbaşkanı Sisi, ayrıca 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu bazı kişilerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fikir ayrılıkları 'vatan' ilkesini bozmaz. Bu vatan hepimize yeter." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 21 Nisan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede "siyasi diyalog" başlatma niyetinde olduklarını ifade etmişti.

Ülkede 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2,8 milyon dolarlık NFT çalındı27 Nisan 2022 Çarşamba 09:41
  • Sisi'den ilginç 'Mursi' sözleri!27 Nisan 2022 Çarşamba 09:34
  • Soylu'dan sert tepki: Batı'nın beslemeleri!27 Nisan 2022 Çarşamba 09:33
  • Myanmar'da askeri mahkeme devrik lider Suu Çii'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı27 Nisan 2022 Çarşamba 09:31
  • BM Genel Sekreteri Guterres, yarın Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek27 Nisan 2022 Çarşamba 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Nisan 2022 Çarşamba 09:28
  • İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı27 Nisan 2022 Çarşamba 09:28
  • İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi27 Nisan 2022 Çarşamba 09:27
  • Atama kararları Resmi Gazete'de27 Nisan 2022 Çarşamba 09:27
  • Adalar Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem27 Nisan 2022 Çarşamba 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti