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Şişli'de, ağaçlık alanda çıkan yangın binanın reklam afişine sıçradı

ŞİŞLİ'de, yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, bir binanın dış cephesindeki reklam afişine sıçradı. Bina sakinlerini sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişli'de, ağaçlık alanda çıkan yangın binanın reklam afişine sıçradı

Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde saat 19.45 sıralarında, 5 katlı bir binanın D-100 Karayoluna bakan tarafında, ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçlar bir andan tutuşurken, kıvılcımlar binanın dış cephesindeki reklam afişine sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri, binanın elektrik ve doğalgazını kapatarak kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. 

İtfaiye ekipleri, ağaçlık alandaki yangına müdahale ederken, merdiven yardımıyla da afişteki alevleri söndürdü. Yangın, kısa süren müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındı.

Apartman sakinlerinden Burhan Tuncer, "Karayoluna bakan binanın cephesinde ilanlar vardı. Bu ilan da kendiliğinde alev almış, herhalde elektrik kontağından çıktı. Alevler yükseldi. Biz de polise ve itfaiyeye haber verdik. Hepimiz dışarı çıktık. Gazları kapattık, elektrikleri kapattık. Hepimiz buradayız" diye konuştu.

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