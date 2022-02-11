Şişli'de asayiş denetimi

ŞİŞLİ Feriköy'de 50 ekip ve 120 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde aranması olan 5 kişi yakalanırken bir adet tabanca ele geçirildi.

Şişli, Feriköy Mahallesinde genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen denetime Yunus olarak bilinen Motosikletli Polis ekipleri ile trafik ekipleri katıldı. Feriköy'de, genel emniyet ve asayiş yönünden umuma açık mekanlardan kahvehane, kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları başta olmak üzere narkotik konularında şüpheli kişiler incelendi. Durdurulan araçlardaki kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken araçlar da didik didik arandı. 50 ekip ve 120 personel ile yapılan denetimlerde aranan 5 kişi gözaltına alınırken, 1 adet silah ele geçirildi.

Trafik yönünden çeşitli suçlardan 40 bin 912 lira cezai işlem uygulandı.