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Şişli'de asayiş denetimi

ŞİŞLİ'de yapılan asayiş denetiminde çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalanırken, araçlara yönelik kontrollerde de 33 bin 62 lira idari para cezası kesildi.
Şişli'de asayiş denetimi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 15.00'den itibaren Kuştepe'de 5 sabit nokta ile sokak ve caddelerde yapılan denetime, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Denetime katılan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçları didik didik ararken, sürücü ve yolculara ise Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi uygulandı.

Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi için 180 kadına KADES bilgilendirilmesi yapılarak broşür dağıtıldı. Uyuşturucu ile mücadele için narkotik çalışmaların da yapıldığı denetimde 880 kişi ile 248 araç ve 171 motosiklet incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı anlaşılan 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sınır dışı işlemleri yapılması gerektiği tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi de gözaltına alınarak işlemleri başlatıldı. Araçlara yönelik yapılan trafik kontrollerinde ise sürücülere 33 bin 62 lira idari para cezası kesildi.

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