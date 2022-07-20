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Sivas Demir Çelik Fabrikası işçilerinden ücret eylemi

SİVAS Demir Çelik Fabrikası işçileri, bir süredir ücret alamadıklarını ve işçi haklarının gözetilmediği gerekçesiyle kent merkezinde eylem yaptı.
Sivas Demir Çelik Fabrikası işçilerinden ücret eylemi

Özel bir şirket yönetiminde yer alan Sivas Demir Çelik Fabrikasında çalışan ve bir süredir maaşlarını alamadıklarını öne süren 250 işçi, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde oturma eylemi yaptı. Fabrikaya kayyum atanmasını talep eden işçilerin eylemine Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cemil Laçiner de destek verdi. 

İşçilerin sorunlarını anlatan fabrika çalışanlarından Sefa Akın, "Bizim burada toplanma amacımız Sivas Demir Çelik Fabrikasının yıllarca bitmeyen sorunlarıdır. Bizler bu sorunlarla uğraşmaktan bıktık. Bizim sesimiz her yerde duyulsun istiyoruz. Sivas’a büyük ekonomik katkısı bulunan Demir Çelik Fabrikası’nda aylardır maaş alamayan işçiler olarak burada eylemdeyiz. 5 aydır fabrikamızda çalışmalar durmuş bulunmakta. Biz maaş alamayan işçiler geçim sıkıntısı yaşamaktayız. Buradayız çünkü işçinin haklı mücadelesinde Sivas halkının yanımızda olmasını bekliyoruz" dedi.

Eyleme katılan işçiler ve yakınları da yıllardır maaşlarını tam alamadıklarını, mağduriyetlerinin giderilmediğini ve hakların gözetilmediğini belirterek "Biz dilenci değiliz, emeğimizin karşılığını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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