  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -6 °C
»

Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sivas'ı Erzincan'a bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle kara yolunun Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı22 Ocak 2022 Cumartesi 15:50
  • Kadın turiste dehşeti yaşatan taksicinin cezası belli oldu!22 Ocak 2022 Cumartesi 15:25
  • Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de22 Ocak 2022 Cumartesi 13:52
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi22 Ocak 2022 Cumartesi 13:35
  • e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamaları yaygınlaşıyor22 Ocak 2022 Cumartesi 13:16
  • İstanbul'da hemşireyi silahla öldüren zanlı tutuklandı22 Ocak 2022 Cumartesi 10:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti22 Ocak 2022 Cumartesi 09:59
  • El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti22 Ocak 2022 Cumartesi 09:58
  • Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki22 Ocak 2022 Cumartesi 09:54
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakaret22 Ocak 2022 Cumartesi 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti