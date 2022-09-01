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Sivas Kangal'da düğün dönüşü feci kaza: En az 7 ölü, 10 yaralı

Sivas - Malatya karayolunun Kangal ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Bursa'da bir yakınlarının düğününden dönen vatandaşların bulunduğu minibüs ile yük kamyonu kafa kafaya çarpıştı. En az 7 ölü, 10 yaralı var...
Sivas Kangal'da düğün dönüşü feci kaza: En az 7 ölü, 10 yaralı

Kaza saat 00.10 sıralarında Sivas- Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde meydana geldi. Bursa'da katıldıkları düğünden dönen vatandaşların bulunduğu 44 J 4257 palakalı minibüs, Malatya'dan Amasya'ya yük götüren kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın da ön kısımları demir yığını haline dönüştü. Çevredeki sürücülerin 112 Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu minibüste sıkışanları çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Minibüs sürücüsü ile araçta bulunanlardan Şenay Kızılaslan (48), Hacı Süleyman Kızılaslan (58), Meliha Kızılaslan (52), Seyit Battalgazi Sevin (18), Fadime Sarıbaş, Adile İzci (62) hayatını kaybetti.

 

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