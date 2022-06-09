  • BIST 2.540,36
  • Altın 1024.037
  • Dolar 17.1965
  • Euro 18.5444
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

İlçede iki gündür devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Selin sürüklediği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek mevkisinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ekipler, zaman zaman yolu trafiğe kapatarak bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı. Temizlenen yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada ilçe merkezinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ekipler ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı09 Haziran 2022 Perşembe 09:00
  • Hatay'da antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor09 Haziran 2022 Perşembe 09:00
  • Ankara'da sağanak trafiği ve hayatı felç etti09 Haziran 2022 Perşembe 08:59
  • Eren Abluka-15 Operasyonu başladı: 1 ton esrar ele geçirildi09 Haziran 2022 Perşembe 08:55
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hindistan coğrafyasında İslam'a yönelik ırkçı yaklaşımlar endişe verici08 Haziran 2022 Çarşamba 16:23
  • Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları yüzde 80 tamamlandı08 Haziran 2022 Çarşamba 16:01
  • Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden arkeolog toprağa verildi08 Haziran 2022 Çarşamba 15:54
  • LPG yüklü tanker devrildi; TEM'in Ankara yönü kapandı08 Haziran 2022 Çarşamba 15:53
  • Akar, Kamerun Savunma Bakanı Assomo ve Ruanda Savunma Bakanı Murasıra ile görüştü08 Haziran 2022 Çarşamba 15:16
  • Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine tüfekli saldırı08 Haziran 2022 Çarşamba 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti