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Sivas sıfırın altında 21,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi gece sıfırın altında 21,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Sivas sıfırın altında 21,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 20,3 dereceyle Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi takip etti.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda 20,2, Erzurum'un Tekman ilçesi Hacı Ömer köyünde 19,6 ve Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde 17,8 kaydedildi.

Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Ağrı'nın Hamur ilçesinde 17, Cumaçay Beldesi'nde 16,3, Muş'un Malazgirt ilçesinde ise 16 derece ölçüldü.

Soğuk hava Sivas merkez ve ilçelerinde de etkili oldu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 7, gündüz ise 5 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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