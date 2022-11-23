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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir lisenin öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 12. sınıf öğrencilerini sınav motivasyonlarını artırmak amacıyla Ankara'ya geziye gönderdi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir lisenin öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ‘Hedef Projesi’ kapsamında Ankara'ya giden öğrenciler, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tacettin Dergâhı, Ulucanlar Cezaevi ve Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret etti.

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BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLECEK 

Gezi dönüşü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve Okul Müdürü Ali Işıksever ile Kaymakam Baş'ı ziyaret eden öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi. Eğitime olan katkılarının devam edeceğini belirten Baş, “Sizlerin yanınızdayız, siz gayret gösterdikçe biz de başarılarınızı ödüllendireceğiz. Yatırımların en büyüğü insana olan yatırımdır, insana yapılan yatırım er geç karşılığını bulacaktır. İlçe olarak birinci önceliğimiz eğitim ve öğretimdir” dedi.

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