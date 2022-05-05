  • BIST 2.484,90
  • Altın 906.449
  • Dolar 14.8655
  • Euro 15.7259
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 11 °C
»

Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Sivas'ın İmranlı ve Koyulhisar ilçelerinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

İmranlı ilçesindeki Kasaplar, Karalar ve Karapınar köylerinde, kar yağışı etkisini gösterdi.

İlçedeki 2190 rakımlı Kasaplar köyünün muhtarı Gülağa Turan, mayıs ayında kar yağışıyla havanın soğuduğunu belirterek, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesini beklendiğini ifade etti.

Eğriçimen Yaylası da beyaza büründü
Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.

Yaylada hava sıcaklığı da düştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evlat nöbeti tutan babalar HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı05 Mayıs 2022 Perşembe 12:50
  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı05 Mayıs 2022 Perşembe 11:47
  • Ihlara Vadisi'nde heyelan; kaya parçaları köy yoluna düştü05 Mayıs 2022 Perşembe 11:44
  • Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı05 Mayıs 2022 Perşembe 11:21
  • 4 çocuğunu eve kilitleyip, cezaevindeki eşine bayram ziyaretine gitti05 Mayıs 2022 Perşembe 11:13
  • Bakan Soylu: Trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı05 Mayıs 2022 Perşembe 11:05
  • Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon05 Mayıs 2022 Perşembe 11:00
  • 7 bin ahşap parçayla Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı05 Mayıs 2022 Perşembe 10:58
  • Mikroplastikler, Akdeniz'i tehdit ediyor05 Mayıs 2022 Perşembe 10:57
  • Elektrik çarpmasında yapılması gerekenler05 Mayıs 2022 Perşembe 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti