  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı.
Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Rusya'da Dinamo Moskova takımının formasını giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

15 Ağustos 1993'te Kamerun'un Douala kentinde dünyaya gelen N'Jie, futbola ülkesinde başladı.

Ardından Fransa'nın Olimpik Lyon takımına transfer olan sporcu, Tottenham ve Marsilya forması giydikten sonra 2019'da Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

Kariyerinde 206 maça çıkan N'Jie, 30 kez gol sevinci yaşadı, 24 de asist yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivasspor, Kamerunlu Clinton N'jie'yle anlaştı29 Temmuz 2022 Cuma 19:38
  • Sivasspor'da tek hedef Turkcell Süper Kupa29 Temmuz 2022 Cuma 16:23
  • Hatayspor'un yeni sezondaki hedefi ligde ilk 10'de yer almak29 Temmuz 2022 Cuma 16:21
  • Trabzonspor, Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak29 Temmuz 2022 Cuma 16:20
  • Ali Sami Yen, vefatının 71. yıl dönümünde kabri başında anıldı29 Temmuz 2022 Cuma 16:18
  • Beşiktaş'ta yönetimin teknik direktör Valerien Ismael'e inancı tam29 Temmuz 2022 Cuma 16:17
  • Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki arazide incelemelerde bulundu29 Temmuz 2022 Cuma 16:16
  • Fredrik Midtsjö bu gece İstanbul'da!29 Temmuz 2022 Cuma 12:23
  • Ali Akman Galatasaray'da29 Temmuz 2022 Cuma 12:10
  • Avrupa futbolunda "süper" cumartesi29 Temmuz 2022 Cuma 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti