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Sivasspor Konya deplasmanından 3 puanla ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
Sivasspor Konya deplasmanından 3 puanla ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

7. dakikada Michalak'ın pasında Bytylqi'nin vuruşunda top defanstan kornere çıktı.

24. dakikada Rahmanovic'in ceza sahası içinden ara pasında topu önünde bulan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

25. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.

44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

66. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına gönderdiği topu Hadziahmetovic uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Leke James'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

70. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un altıpas üzerinden şutunda top, kaleci Sehic'te kaldı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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