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Sivasspor kupada final oynamak istiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor'u yenerek adlarını finale yazdırmayı hedeflediklerini belirtti.
Sivasspor kupada final oynamak istiyor

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiklerini anımsattı.

Taraftarı önünde Galatasaray'dan puan almanın zor olduğunu aktaran Çalımbay, "Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok çekişmeli ve çok güzel bir lig maçı oldu." ifadelerini kullandı.

Ligde Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile 2 önemli maça çıkacaklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Aytemiz Alanyaspor ile hem Sivasspor'un tarihi açısından, hem bizim, futbolcular, taraftarımız hem de camia için çok önemli bir maç oynayacağız. Kasımpaşa ile de bu maçı düşünerek oynayacağız. Ligde kalan 3 maçımızı da iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kasımpaşa son haftalarda çıkış yapan bir ekip. O gün kim oynarsa oynasın sahada çok iyi motive olması gerekiyor. Galatasaray maçını unutarak, önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçını kazanıp, Alanyaspor maçına daha güvenli çıkmamız gerekiyor."

Taraftarlardan takımlarına destek vermelerini isteyen Çalımbay, "Taraftarlarımız Alanyaspor maçına lig maçındaki gibi gelirse bizim için sıkıntı olur. Biraz daha takıma destek vermeleri gerekiyor. Bu desteği takımımız hak ediyor. Taraftarlarımızla birlikte Alanyaspor maçını iyi şekilde bitirip final oynamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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